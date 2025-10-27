Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

Domenica 26 ottobre, nella Parrocchia Maria SS. Assunta di San Giorgio Morgeto, si è svolta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori di restauro delle statue lignee seicentesche dei santi compatroni San Giorgio Martire e San Giacomo Apostolo. Queste preziose opere d’arte, di straordinario valore storico, artistico e devozionale, si trovavano ormai in uno stato […]