Cina: presentate nuove misure per facilitare il commercio transfrontaliero

Benedizione dell’anno scolastico nell’Istituto Comprensivo di Taurianova Gli alunni della scuola primaria “F.Sofia Alessio” e delle scuole dell’infanzia “Giovinazzo” e “Iatrinoli”, dirette dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, hanno vissuto una giornata diversa dalla consueta routine scolastica all’insegna dell’accoglienza, dell’uguaglianza, della fratellanza e dell’inclusione.”Uniti senza confini” è il titolo della manifestazione, che rappresenta il tratto identificativo […]