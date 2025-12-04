Cina, in forte crescita le stazioni 5G

Eppure non più di dieci giorni fa avevamo parlato della “vergogna” stradale qual è l’arteria metropolitana (che grande nome che riempie quando si pronuncia!) che collega Taurianova con Rosarno. Una strada molto trafficata sia da pendolari che si recano al lavoro che da altre persone le quali si “avventurano” senza “pinne e occhiali” quando piove, […]