Cina, Changchun ospiterà le Universiadi invernali del 2027

“Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri”, diceva il sommo Pitagora, ma evidentemente era all’oscuro della strada vergognosa che collega Taurianova con Rosarno. Perché definirla una mulattiera sarebbe un eufemismo in quanto è un’arteria molto frequentata da tanti automobilisti, dove a ogni tratto si nasconde un’insidia. E se percorsa di notte sembra di vivere non […]