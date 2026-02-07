Ciclone Harry, il Pd Calabria: “Stanziare risorse aggiuntive, no allo scippo dei Fondi di coesione”

Il Pd Calabria esprime forte preoccupazione per l’orientamento che emerge in queste ore rispetto alla gestione dell’emergenza causata dal ciclone Harry, che rischia di essere affrontata attraverso l’utilizzo dei Fondi di coesione. “I Fondi di coesione – precisano in una nota i dem calabresi, guidati dal senatore Nicola Irto – servono a ridurre i divari territoriali e a sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno. Usarli per fronteggiare un’emergenza straordinaria significherebbe sottrarre risorse già insufficienti a territori che pagano da decenni ritardi strutturali”. Secondo il Pd Calabria, i danni provocati dal ciclone Harry devono essere coperti con risorse ordinarie e aggiuntive dello Stato, come avviene in qualunque altra parte del Paese in presenza di calamità naturali. “Il Sud – osserva il Pd – non è figlio di un dio minore e non può essere trattato come un serbatoio da cui attingere risorse ogni volta che manca una strategia nazionale”. Il Pd Calabria chiede quindi al governo di “chiarire immediatamente la propria linea e di escludere l’utilizzo dei Fondi di coesione per l’emergenza e la ricostruzione”.