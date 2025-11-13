Centro Salute Mentale di Taurianova, i due “terroristi” hanno a cuore il rafforzamento della struttura: ben vengano i due nuovi psichiatri a dare manforte al dott. Zappone

Il Sit-In svoltosi a Taurianova davanti al Centro Salute Mentale, aveva ed ha un unico obiettivo, rafforzare la struttura sanitaria. Il dott. Zappone che in questi anni ha svolto un lavoro straordinario, nel suo intervento ha dato la disponibilità ampia a rimanere altri tre anni a condizioni che a Taurianova arrivassero dei rinforzi medici, amministrativi e paramedici sarebbero accolti a braccia aperte. Nei nostri interventi non abbiamo mai dato l’idea della chiusura del CSM, il nostro obiettivo è la salute dei cittadini e la sicurezza sanitaria delle nostre popolazioni. Taurianova svolge un lavoro straordinario con 13 mila prestazioni in un anno e con oltre 250 mila euro di entrata nelle casse della sanità calabrese. Dunque il nostro intento non è la chiusura, ma il rafforzamento di una struttura sanitaria indispensabile per tutti i cittadini.