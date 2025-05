Catanzaro, ore 15,30 la grande manifestazione per difendere la sanità pubblica. Attesi in piazza Prefettura migliaia di persone. In arrivo da tutta la Calabria pullman, auto, camion e moto. VIDEO

C’è grande attesa per la manifestazione per difendere la sanità pubblica in Calabria, oggi a Catanzaro attesi migliaia di persone in arrivo con pullman, auto, camion e moto, per svegliare la classe politica dal torpore nella gestione della sanità pubblica. L’iniziativa organizzata da 160 comitati spontanei nati in tutta la Calabria, senza il cappello della politica. Appuntamento in piazza prefettura alle ore 15,30.