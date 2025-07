Catanzaro lido e Soverato: continuano i controlli della “Squadra Stato” nei luoghi della movida

Nella decorsa notta, sono stati effettuati serrati controlli nel quartiere marinaro di Catanzaro e lungo la costa jonica, nei luoghi di maggiore affluenza turistica.

Il Questore, con apposita ordinanza, ha impiegato Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco che, in sinergia, hanno operato tutta la notte per garantire il divertimento estivo in sicurezza e la tranquillità dei turisti e dei cittadini.

Pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona del lungomare di Catanzaro Lido, ove sono state identificate 184 persone e controllate 93 autovetture. La Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura, coadiuvata da personale del Commissariato sezionale di lido, ha fatto accesso in un esercizio pubblico accertando l’accensione di apparecchi da gioco oltre l’orario consentito e la mancata installazione degli strumenti necessari per la misurazione del tasso alcolemico.

A Soverato, invece, la Squadra Amministrativa della Questura, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri della locale Compagnia e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, hanno effettuato mirati controlli presso due locali siti sul lungomare ove si stavano svolgendo eventi musicali: in entrambi è stata appurata l’inosservanza dell’orario consentito per la somministrazione delle bevande alcoliche.

L’intensificazione dei controlli, iniziata già nei primi giorni di luglio, mira a garantire un ambiente sicuro, avendo cura di contemperare gli interessi di imprenditori, famiglie e soprattutto dei giovani che nelle ore notturne frequentano i locali di intrattenimento.

La Questura di Catanzaro invita tutti gli esercenti commerciali e gli avventori al rispetto della normativa sulla mescita delle bevande alcoliche, con particolare attenzione al rispetto degli orari e al divieto assoluto di somministrazione ai soggetti minorenni, la cui inosservanza può comportare la sospensione della licenza di pubblico spettacolo e, in caso di reiterazione, la relativa revoca da parte del Questore.