Catanzaro, i carabinieri arrestano un 72enne

i militari della Stazione Carabinieri Principale della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato in flagranza differita un 72enne del capoluogo per violazione degli obblighi imposti dal provvedimento cautelare.

L’uomo infatti, nonostante fosse già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie per atti persecutori, era stato ripreso dalla donna il giorno prima mentre parcheggiava l’auto sotto casa sua e continuava ad avvicinarsi a lei. La vittima ha quindi sporto denuncia il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri, allegando anche un filmato che riprendeva la scena.

È stato proprio il video che ha permesso di risalire all’uomo e accertare la violazione, consentendo ai militari di procedere subito con le prime indagini. La tempestività della donna e il filmato hanno subito consentito ai militari di procedere all’arresto in flagranza differita dell’uomo.

All’esito degli accertamenti, la persona è stata tratta in arresto per l’ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, il Giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.