Caso Sla Sabina, don Alfonso Franco storico arciprete di Taurianova scrive una lettera al direttore di Approdo Luigi Longo
Set 02, 2025 - redazione
Caro Luigi, anzitutto il mio plauso perché ti stai impegnando in un’opera di umanità e carità cristiana a favore di una nostra sorella gravemente provata da una rara malattia. Il mio contributo l’ho dato all’ex mia parrocchia che sta stimolando i fedeli a esprimere realmente il loro amore verso il prossimo.
Buon lavoro (missione) per il tuo delicato compito di servizio ai fratelli con un validissimo strumento di comunicazione sociale. Il Signore benedica te, la tua famiglia, i tuoi collaboratori. Un abbraccio molto cordiale.