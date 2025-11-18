Casa trasformata in bazar della droga, 54enne arrestato a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – A Reggio Calabria i carabinieri della Stazione di Rione Modena hanno arrestato un 54enne, trovato in possesso di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. I militari, all’interno della casa dell’indagato, nascosti tra scatole, mobili e oggetti d’uso quotidiano, hanno trovato diversi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish, pronti per essere suddivisi e immessi sul mercato illecito. Insieme alla droga, i carabinieri hanno trovato e sequestrato bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo, già conosciuto per precedenti di polizia, è stato arrestato ed è finito ai domiciliari presso la propria abitazione.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).