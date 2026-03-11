Carburanti, Pd Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza, ma serve una strategia nazionale per proteggere la Calabria e l’intero Sud”

“Accogliamo con favore l’intensificazione dei controlli avviata dalla Guardia di Finanza di lungo l’intera filiera dei carburanti”. È quanto afferma in una nota ufficiale il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, riguardo alle recenti attività delle Fiamme Gialle sui forti rincari dei carburanti. “Il lavoro della Guardia di Finanza – continuano i dem – è essenziale, poiché i controlli fermano possibili fenomeni speculativi e tutelano i consumatori. La Calabria risulta tra le regioni con i prezzi medi più alti, sia per la benzina che per il gasolio, secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy. È un dato pesantissimo, data la condizione economica della nostra regione, già gravata da carenze infrastrutturali, trasporti pubblici insufficienti e forte dipendenza dalla mobilità privata”. “L’aumento continuo dei prezzi dei carburanti – avvertono i dem – rischia di comprimere un’economia regionale già debole, con salari medi più bassi della media nazionale e guadagni ridotti. Esprimiamo forte preoccupazione per gli effetti che il rincaro dei costi energetici può produrre nei prossimi mesi sull’economia calabrese”. “Il governo – ricorda il Pd Calabria – ha scelto finora di non intervenire con misure strutturali. Si è limitato a provvedimenti temporanei e ha rinunciato anche a strumenti che in passato avevano contribuito a contenere l’impatto delle accise sui prezzi finali. Proprio in queste ore, invece, la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, ha rilanciato la necessità di interventi straordinari per calmierare il costo dei carburanti e difendere il potere d’acquisto di famiglie e imprese”. “Bene, dunque, i controlli della Guardia di Finanza, che difendono la legalità del mercato e la trasparenza dei prezzi. Serve però anche un’adeguata strategia nazionale, capace di sostenere i territori più fragili e di proteggere famiglie e imprese del Mezzogiorno da una crisi economica che – concludono i dem – rischia di colpire con particolare durezza la Calabria e l’intero Sud”.