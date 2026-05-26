

Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria con un ampio consenso: centrodestra oltre il 65%. Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale

Reggio Calabria – Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco della città metropolitana, eletto al primo turno con una vittoria netta che supera il 65% dei consensi e sancisce il successo del centrodestra.

Secondo i dati definitivi, Cannizzaro ha ottenuto 59.214 voti pari al 65,68%, distaccando nettamente il principale sfidante, Domenico Donato Battaglia, fermo al 24,74% con poco più di 22.000 preferenze. Più indietro gli altri candidati: Eduardo Lamberti Castronovo si attesta intorno al 5%, mentre Saverio Pazzano raccoglie circa il 4,5%.

Un risultato schiacciante per il centrodestra

La coalizione che sostiene Cannizzaro conquista una larga maggioranza anche in consiglio comunale. Le liste collegate al sindaco eletto registrano risultati significativi: Forza Italia e alleati superano il 12%, la lista personale “Cannizzaro Sindaco” si attesta su valori simili, mentre Fratelli d’Italia si conferma sopra l’11%.

Completano il quadro le altre liste della coalizione, tra cui Lega, Reggio Futura, Alternativa Popolare e altre formazioni civiche, che contribuiscono a costruire una maggioranza ampia e articolata.

Il centrosinistra sotto pressione

Sul fronte opposto, il centrosinistra ottiene un risultato più frammentato. Il Partito Democratico si ferma sotto il 10%, mentre le altre liste civiche e progressiste si dividono ulteriormente il consenso, senza riuscire a trasformare i voti in una reale competitività in termini di seggi.

Il candidato Battaglia, pur superando il 24% dei voti complessivi, non riesce a colmare il divario con la coalizione avversaria, penalizzato dalla dispersione delle liste.

Affluenza e quadro politico

L’affluenza si attesta intorno al 65%, un dato in linea con le recenti tornate amministrative nelle grandi città del Sud.

La vittoria di Cannizzaro segna un passaggio politico rilevante per la città, con il centrodestra che consolida la propria posizione alla guida di Reggio Calabria e della sua area metropolitana.