Calcio, lo storico derby Taurianovese-Polistena finisce 1-1. Un grande pubblico. Un servizio d’ordine predisposto dalla Questura eccellente

Taurianovese- Polistena, una partita importante per assegnare la vittoria finale nel campionato di I° categoria, un match molto sentito dalle due tifoserie. Una partita talmente delicata anche per l’ordine pubblico, tant’è che il via libera della Prefettura e Questura è arrivata nella serata di ieri. Il Prefetto era intenzionato a far giocare la partita a porte chiuse. La mobilitazione del sindaco Biasi, il suo interessamento direttamente con il Prefetto, lo stesso appello lanciato dal nostro direttore dalle colonne del nostro quotidiano per far disputare la partita con il pubblico è stato accolto dal Questore con una serie di prescrizioni ottemperate in tempi record dai dirigenti della Taurianovese. Oggi si può sottolineare che è stata una bella pagina di sport. Al di là del pareggio che accontenta il Polistena a +4 dai ragazzi del presidente Longo. Un lavoro certosino nel garantire il servizio d’ordine con una professionalità straordinaria, per questo motivo bisogna fare i complimenti alla polizia di stato e carabinieri per aver guidato la macchina della sicurezza d’ordine con efficienza e professionalità. Da sottolineare il grande pubblico delle città di Taurianova e Polistena che meritano palcoscenici di categorie superiori.