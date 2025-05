Calcio, il Real Taurianova sale di categoria e il sindaco Biasi premia la squadra

Dopo il volley, il calcio: nuovo successo per lo sport taurianovese e anche in questo caso, con immediatezza, l’amministrazione comunale premia chi ha vinto, manifestando l’orgoglio della città per i traguardi raggiunti.

Il sindaco Roy Biasi, su proposta dell’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Fedele, ha consegnato un targa ricordo ad una delegazione del Real Taurianova guidata da mister Domenico Nava, per festeggiare la squadra di calcio che ha ottenuto la promozione nel campionato di Seconda Categoria dopo aver battuto ai play off, gara secca tra le mura amiche, il Mamerto.

A sua volta il primo cittadino ha ricevuto dalle mani del capitano Andrea Mammola il gagliardetto della società che, presieduta da Elisabetta di Ruzza, si è fatta apprezzare anche per il fatto di aver centrato il prestigioso obiettivo al primo anno di iscrizione della squadra ai campionati dilettantistici, dopo una lunga preparazione organizzativa e agonistica cominciata nel 2014 con la nascita di una scuola calcio divenuta evidentemente un vivaio di eccellenza che comincia a dare i suoi frutti. L’incontro, a cui hanno partecipato anche il vice sindaco Antonino Caridi – con gli assessori Angela Crea, Maria Fedele, Simona Monteleone e Massimo Grimaldi – nonché il presidente del Consiglio Comunale, Raffaele Scarfò, è stato anche l’occasione per un aggiornamento rispetto ai progetti con cui il Comune punta a rilanciare i campi sportivi cittadini.

«Colgo l’occasione anche per dirvi grazie e manifestarvi il mio apprezzamento e quello della Giunta per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione che la squadra ha dimostrato in questi mesi, visti gli incontri a porte chiuse che ha dovuto disputare per le rigide disposizioni della Prefettura – ha detto il sindaco Biasi rivolto a dirigenti e calciatori -. Stiamo partecipando alla selezione prevista nel bando “Sport e Periferie” per l’adeguamento dello stadio “Tony Battaglia” e a giorni ne conosceremo l’esito ma, in ogni caso, sono in grado di assicurarvi che una prima ricognizione che abbiamo potuto fare ci conforta rispetto ai lavori, che non sembrano molto ingenti, che bisogna fare per mettere in sicurezza la struttura. Taurianova – ha concluso il sindaco Basi – tra poco avrà uno dei palazzetti dello sport più grandi della provincia, visto che sono in dirittura d’arrivo i lavori commissionati dalla Città Metropolitana, e giudico questo traguardo, assieme alle vittorie che le squadre stanno ottenendo in varie discipline, il segno di una straordinaria e vincente offerta di sport che la città può realizzare e che dalle nostre parti significa anche preziosissima leva per l’aggregazione giovanile e quindi contributo ad una elevazione sociale generale, per cui le famiglie e l’amministrazione comunale ringraziano sportivi appassionati come voi».

La cerimonia segue di pochi giorni una analoga iniziativa con cui il Comune aveva omaggiato la School Volley Taurianova per i successi mietuti nei tornei regionali under 15 e under 19.