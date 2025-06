Calcio, dopo il traguardo della Promozione per l’Asd Taurianova Academy resta il dilemma preoccupante del campo sportivo, quali saranno le intenzioni dell’Amministrazione Comunale?

Dopo la grandissima vittoria a Lamezia della Asd Taurianova Academy che vale la conquista del Campionato di Promozione. La squadra giallorossa guidata da mister Coppola ha battuto nella finalissima per lo spareggio la Polisportiva Pino Donato Taverna con il punteggio di 3-1. Le reti per l’Asd Taurianova, al 42′ di Zagari, 78′ Viola e 84′ Saccà, mentre il gol della bandiera per la Polisportiva Pino Donato Taverna di Cosentino al 77′.

Oltre alla grande soddisfazione per la squadra di calcio taurianovese che il prossimo anno sarà nel Campionato Dilettanti di Promozione. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità di Taurianova, nella speranza che il prossimo anno ci sarà più sostegno per quanto riguarda l’impianto sportivo, visto l’oneroso e impegnativo appuntamento calcistico che si dovrà disputare. E come afferma lo stesso presidente Francesco Longo, “la situazione preoccupa parecchio e vorremmo sapere le intenzioni dell’Amministrazione Comunale da cui molto dipende la nostra volontà di proseguire o meno nel progetto”. Infatti, tale situazione con un campo sportivo in condizioni pietose penalizza non solo la squadra di calcio, ma anche l’intera popolazione di Taurianova che segue con entusiasmo i colori giallorossi. Ovviamente il presidente Longo auspica “un’apertura da parte di chi amministra” perché “i percorsi si fanno in due”.