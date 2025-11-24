Calabria, tre candidati al Consiglio regionale esclusi presentano ricorso al Tar

Sono stati depositati al Tar Calabria tre ricorsi in materia elettorale da parte di altrettanti candidati alle elezioni regionali dello scorso 5 e 6 ottobre.

In particolare, a presentare ricorso per ottenere l’ingresso in Consiglio regionale sono stati due candidati della coalizione di centrosinistra: Giusy Iemma, candidata nella circoscrizione centro nella lista del Pd e Francesco De Nisi, candidato nella circoscrizione centro nella lista Casa Riformista.

Tra le fila del centrodestra si è rivolto al Tar Michele Comito, primo dei non eletti nella circoscrizione centro e candidato nella lista Occhiuto Presidente.

Secondo i ricorrenti, l’ufficio elettorale centrale avrebbe errato nel ritenere validi i soli voti espressi per le liste ma avrebbe dovuto tener conto anche delle preferenze espresse per il candidato presidente.

L’applicazione di questa modalità di calcolo potrebbe comportare l’esclusione dal Consiglio regionale del partito Noi Moderati che non supererebbe la soglia di sbarramento del 4% perdendo i due seggi attribuiti a Vito Pitaro e Riccardo Rosa.

L’udienza per la trattazione dei ricorsi è fissato per l’11 febbraio. Domani procederà al deposito del ricorso anche Francesco Sarica, candidato nella circoscrizione sud con la lista della Lega. (Ansa)