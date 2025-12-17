Calabria, nuovo volo Lamezia-Varsavia, Succurro: “Regione più aperta all’Europa e più attrattiva” 

“L’attivazione della rotta Lamezia-Varsavia, prevista dal prossimo marzo, è una notizia importante per la Calabria e per il percorso di crescita del sistema aeroportuale calabrese. Grazie al lavoro costante che il presidente Roberto Occhiuto sta conducendo con la propria squadra, si registra un incremento straordinario delle rotte, che si aggiunge agli interventi strutturali per gli aeroporti, all’espansione dei servizi, alla promozione del brand Calabria e alla crescita esponenziale delle presenze turistiche, con impatti significativi sull’economia e l’indotto”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente). “Ora – osserva la stessa consigliera – si amplia ulteriormente la rete dei collegamenti internazionali, nello specifico con una capitale dell’Europa centro-orientale tra le mete più vivaci e ricche di storia. È un altro passo che sostiene la nostra attrattività turistica e offre ai calabresi nuove opportunità di spostamento verso un’area del continente in forte espansione culturale ed economica”. “Varsavia – aggiunge Succurro – è una città simbolo della capacità di rinascita europea, un luogo che coniuga memoria, architettura e innovazione. Il collegamento diretto con la Calabria accresce dunque il nostro posizionamento e apre spazi per un turismo diversificato e di qualità”. “La Regione a guida Occhiuto sta lavorando con tenacia e costanza – sottolinea la consigliera regionale – per rendere gli aeroporti del nostro territorio sempre più competitivi e per consolidare un modello di sviluppo fondato sulla connettività. I risultati sono evidenti e sempre migliori. Una Calabria più connessa – conclude Succurro – è una regione che si apre con fiducia all’Europa, accoglie nuovi visitatori, sostiene il lavoro e costruisce una prospettiva più forte per il proprio futuro”.