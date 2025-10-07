Calabria, Furgiuele: risultato bellissimo, Lega dimostra profondo radicamento e coerenza

Roma 7 ott. – “Quello sancito dalle urne è un risultato bellissimo. I calabresi hanno votato dimostrando di avere a cuore la Calabria e il suo futuro, premiando il buongoverno della Lega e non piegandosi alle logiche assistenzialiste di Tridico e del centrosinistra che avrebbero invece fatto tornare indietro di 30 anni la nostra regione. Sono particolarmente orgoglioso del risultato ottenuto dalla Lega sul territorio, in particolare a Lamezia Terme che è la prova che il radicamento, la coerenza e la presenza costante pagano. Un grazie al Ministro Matteo Salvini per l’impegno concreto profuso per la nostra regione, a partire dall’incessante lavoro per realizzare il Ponte sullo Stretto, e al Sottosegretario Claudio Durigon, che ha guidato con forza e determinazione la squadra, contribuendo in modo decisivo a questo risultato. La Calabria ha bisogno della Lega e la Lega continuerà a servire la Calabria. Lo faremo come sempre: con passione, con serietà e con coraggio, al fianco dei cittadini, per dare finalmente alla nostra terra la dignità e le opportunità che merita”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.