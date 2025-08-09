Calabria, Elezioni Regionali il 5 e 6 ottobre, firmato il decreto

Pietropaolo firma decreto: elezioni regionali in Calabria il 5-6 ottobre, c.destra pronto a rivincere

“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere.

Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

Così Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria.