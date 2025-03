Calabria e il Gaming: Tra crescita economica, eSports e sicurezza nel gioco

La Calabria, situata nel cuore del Mediterraneo, è una regione italiana ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.Negli ultimi anni, oltre alle sue tradizioni secolari, la Calabria ha visto una crescita significativa nel settore del gaming, sia nel gioco d’azzardo che negli eSports. Questa evoluzione ha portato a nuove opportunità economiche e sociali, ma ha anche sollevato questioni relative alla regolamentazione e alla sicurezza dei giocatori.

L’industria del gioco d’azzardo in Calabria

Il gioco d’azzardo rappresenta una componente rilevante dell’economia calabrese. Nel 2023, la regione ha registrato una spesa complessiva di 3,7 miliardi di euro nel settore del gioco da remoto, in aumento rispetto ai 3,2 miliardi del 2022 e ai 3 miliardi del 2022. Questo trend pone la Calabria ai vertici nazionali per la raccolta pro capite nel gioco online, con una spesa media di 2.673,17 euro nei piccoli comuni e 2.792,28 euro nell’insieme dei comuni.

La crescita del gioco online ha portato a un aumento dei conti attivi nella regione, con 748.667 account registrati e 192.454 nuovi conti aperti nel 2024. Tuttavia, questo incremento ha sollevato preoccupazioni riguardo al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare della ‘ndrangheta, nel settore del gioco d’azzardo. Mimma Iannello, presidente di Federconsumatori Calabria Aps, ha sottolineato la necessità di una riflessione attenta e di un impegno rafforzato per contrastare tali fenomeni.

L’ascesa degli eSports e delle nuove iniziative locali

Oltre al gioco d’azzardo tradizionale, la Calabria sta vivendo una crescita nel settore degli eSports. Un esempio emblematico è l’apertura del RIFT Esports Club a Catanzaro, il primo vero esports pub/sala LAN della città. Inaugurato nel dicembre 2022, il RIFT offre ai videogiocatori calabresi un luogo dedicato al gaming competitivo, con 10 postazioni PC, console di ultima generazione come Xbox Series X e PlayStation 5, e un’area food e cocktail. Questo spazio multifunzionale mira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di eSports nella regione e nel Mezzogiorno, ospitando eventi e tornei che coinvolgono sia giovani che adulti.

L’iniziativa del RIFT Esports Club rappresenta un passo significativo per la Calabria nel settore degli eSports, offrendo opportunità di socializzazione e competizione in un ambiente sicuro e controllato. Questa evoluzione potrebbe contribuire a diversificare l’economia locale e a promuovere l’innovazione tecnologica nella regione.

La questione dei casinò non AAMS

Con l’espansione del gioco online, molti giocatori calabresi si rivolgono a piattaforme di casinò non AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ovvero operatori che non possiedono una licenza rilasciata dall’autorità italiana competente. Questi casinò operano con licenze internazionali, come quelle rilasciate dalla Malta Gaming Authority (MGA) o dalla eGaming Authority di Curacao. Sebbene tali piattaforme possano offrire una vasta gamma di giochi e promozioni, è fondamentale che i giocatori scelgano un casino non AAMS affidabile per garantire la sicurezza delle proprie transazioni e la tutela dei propri dati personali.

La scelta di giocare su piattaforme non AAMS può comportare rischi legati alla mancanza di controllo da parte delle autorità italiane, rendendo più difficile la risoluzione di eventuali controversie. Pertanto, è essenziale che i giocatori calabresi siano informati sui potenziali pericoli e sulle misure da adottare per proteggersi, come verificare la validità delle licenze internazionali e leggere attentamente i termini e le condizioni delle piattaforme.​

Conclusioni

La Calabria sta vivendo una trasformazione significativa nel settore del gaming, con una crescita sia nel gioco d’azzardo tradizionale che negli eSports. Questa evoluzione offre nuove opportunità economiche e sociali, ma richiede anche una maggiore attenzione alla regolamentazione e alla sicurezza dei giocatori. Iniziative come il RIFT Esports Club dimostrano come la regione possa abbracciare le nuove tendenze del gaming, creando spazi sicuri e innovativi per gli appassionati. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere una cultura del gioco responsabile e consapevole, informando i cittadini sui rischi associati alle piattaforme non regolamentate e incoraggiando la scelta di operatori affidabili e certificati.​