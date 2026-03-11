Calabria, Anas, “Riapre a senso unico alternato la SS18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra
Mar 11, 2026 - redazione
Terminate le attività di perlustrazione e disgaggio e avviata la messa in opera delle barriere paramassi, nella giornata di oggi Anas riaprirà al transito, a senso unico alternato con impianto semaforico, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel tratto compreso tra il km 503,760 e il km 507,200, nel territorio comunale di Bagnara Calabra.
Il tratto era stato precedentemente chiuso al traffico lo scorso 31 gennaio 2026 a causa della caduta di massi, provocata dall’ondata di maltempo di carattere alluvionale (cicloni “Harry” e “Ulrich”).
Il senso unico alternato è indispensabile per consentire la prosecuzione degli interventi da farsi in condizioni di sicurezza.
In caso di ulteriori severe allerte meteo, il tratto potrà essere nuovamente chiuso al traffico in via cautelativa fino al completo montaggio delle barriere paramassi previste. Tale procedura resterà in vigore fino al completamento degli interventi, che proseguiranno senza soluzione di continuità per consentire il pieno ripristino della viabilità a intera sezione nel più breve tempo possibile.