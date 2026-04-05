

Buona Pasqua dalla redazione di Approdo e dal suo direttore, insieme a tutti coloro che ogni giorno collaborano con il nostro giornale.



Un ringraziamento speciale va a voi lettori per il grande successo che il nostro quotidiano online sta registrando sui social e sul portale. Solo sulla nostra pagina Facebook, negli ultimi 28 giorni, abbiamo superato i 5 milioni di visualizzazioni. Sommando Instagram, gli altri canali social e il sito, sfioriamo i 10 milioni di visualizzazioni mensili.

Numeri importanti, forse impensabili fino a poco tempo fa, ma che oggi rappresentano una realtà concreta: Approdo è diventato un punto di riferimento in Calabria.

Con l’ingresso di Italpress, il nostro lavoro si sta ampliando anche ad altre regioni, con l’obiettivo – ormai sempre più vicino – di trasformarci in un giornale a dimensione nazionale. Non a caso abbiamo già avviato questo percorso, modificando la testata da “Approdo Calabria” a semplicemente “Approdo”.

Continueremo a lavorare con lo stesso impegno di sempre. Apprezziamo molto il sostegno di chi ci segue ogni giorno, ma anche le critiche costruttive, che aiutano a crescere. Non accettiamo, invece, offese gratuite: non fanno parte del confronto democratico e non troveranno spazio sulle nostre piattaforme.

Con una comunità di decine di migliaia di follower – oltre 44.000 solo su Facebook, a cui si aggiungono il portale, le mailing list e tutti gli altri canali social – crediamo sia fondamentale continuare a costruire uno spazio di informazione serio, libero e partecipato.

A tutti voi e alle vostre famiglie, i nostri più sinceri auguri di una serena Pasqua e una felice Pasquetta.

Noi continueremo, come sempre, a fare il nostro lavoro.