Brutto incidente tra Taurianova e Rizziconi. Una persona ferita, trasportata all’ospedale di Polistena
Ott 26, 2025 - redazione
Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Taurianova a Rizziconi. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Una persona è rimasta ferita.
Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.