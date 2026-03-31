Brutto incidente tra gli svincoli di Rosarno e Mileto sull’A2, ferito il conducente di un mezzo pesante

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, è temporaneamente chiuso il tratto al km 374,600, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo pesante, rimasto intraversato sulla carreggiata tra gli svincoli di Rosarno (RC) e Mileto (VV).

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, il conducente del mezzo è rimasto ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e l’elisoccorso del 118, per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per il traffico diretto a nord si consiglia l’uscita allo svincolo di Rosarno, proseguimento lungo la SS 18 e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Sant’Onofrio.