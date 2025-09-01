Brutto incidente sulla SS18 tra due moto, il bilancio è di 3 feriti

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Diamante (km 270) in provincia di Cosenza, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due moto causando il ferimento di tre persone. La chiusura è necessaria a consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e lo svolgimento dei rilievi. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.