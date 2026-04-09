Brutto incidente stradale tra Mileto e Rosarno sull’A2, un pullman sfonda il guardrail finendo nella carreggiata opposta

Un terribile incidente stradale che poteva trasformarsi in una tragedia si è verificato questa mattina intorno alle 5 lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto tra Mileto e Rosarno, dove un pullman ha sfondato il guardrail per poi finire nella carreggiata opposta.

Secondo le prime informazioni, il mezzo stava viaggiando nella direzione Nord, quando per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo, impattando violentemente contro il guardrail laterale. L’urto ha provocato lo sfondamento della barriera di sicurezza, con il conseguente attraversamento della sede autostradale e il posizionamento del pullman sulla carreggiata opposta, quella in direzione Sud. Una dinamica complessa e potenzialmente devastante, che sarà oggetto di approfondimento da parte della Polizia Stradale. Non si esclude alcuna ipotesi: da un possibile colpo di sonno a un guasto tecnico, fino a fattori legati alle condizioni dell’asfalto o alla visibilità nelle prime ore del mattino.

Nonostante la violenza dell’impatto e la traiettoria anomala del mezzo, tutti i passeggeri sono usciti illesi. Un esito tutt’altro che scontato, considerando la natura dell’incidente e il rischio concreto di coinvolgere altri veicoli in transito nella corsia opposta.

La rapidità dell’intervento ha contribuito a contenere i disagi, ma resta alta l’attenzione su episodi che mettono in luce la vulnerabilità di alcune infrastrutture.