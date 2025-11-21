Bovini vaganti a Cittanova, l’Anpana Gepa chiede un intervento risolutivo e tempestivo

L’Associazione ANPANA GEPA – Sezione di Cittanova rileva, con profondo rammarico, una persistente e grave inerzia da parte delle Istituzioni competenti nel fronteggiare il fenomeno dei bovini vaganti, che continua a ripresentarsi ciclicamente nel territorio comunale e metropolitano. Tali animali, come è nella loro natura, si spostano alla ricerca di erba e pascolo, trovandoli frequentemente ai margini delle strade comunali e provinciali, dove non vengono effettuate adeguate operazioni di sfalcio, pulizia dei rifiuti e ripristino delle cunette. Già a fine agosto, la scrivente Associazione ha sollecitato l’intervento della Task Force preposta, a seguito di un nuovo eccidio di bovini nelle campagne, evento che si è verificato nel totale silenzio e senza che siano state adottate misure di prevenzione o tutela. A tutt’oggi, non risulta pubblicata alcuna ordinanza prefettizia che autorizzi le Forze dell’Ordine ad agire con tempestività in presenza di situazioni di rischio per la sicurezza pubblica, così come previsto negli anni passati. La conseguenza è stata il ricorso a metodi sbrigativi e crudeli, con l’uccisione di animali innocenti, spesso in circostanze che sollevano gravi interrogativi sulla legittimità e sull’etica degli interventi effettuati. L’Associazione ANPANA GEPA chiede pertanto: 1. L’attivazione permanente e coordinata degli uffici e servizi competenti (ASP Veterinaria, Polizia Metropolitana, Comuni, Prefettura) per una gestione strutturata del fenomeno; 2. L’utilizzo esclusivo di carabine anestetiche e procedure di recupero non cruento, nel pieno rispetto della normativa vigente e del benessere animale; 3. Il trasferimento dei bovini catturati nella struttura già esistente e funzionante di fronte all’Ostello comunale, in attesa di completare gli accertamenti sanitari veterinari; 4. La registrazione degli animali risultati sani e la successiva cessione controllata a prezzo calmierato ad allevatori della Regione Calabria, favorendo la nascita di cooperative giovanili locali e un circuito virtuoso tra ambiente, economia e tutela animale. Si evidenzia, inoltre, come da anni manchi un Piano di Sicurezza Comunale (PSC) aggiornato e condiviso, nonostante i cittadini siano stati invitati a fornire proposte e suggerimenti. Un piano serio e operativo avrebbe potuto prevedere anche procedure di gestione per tali emergenze, evitando la situazione di stallo e disorganizzazione attuale. L’ANPANA GEPA ritiene che la morte di un bovino non possa mai essere considerata una soluzione, ma solo il sintomo di un fallimento istituzionale. È necessario e urgente un intervento stabile, umano e rispettoso dell’ambiente, che ponga fine a pratiche di abbattimento inutili e inquinanti. Conclusioni Questa Associazione invita tutte le Istituzioni in indirizzo — Prefettura, Città Metropolitana, ASP, Regione e Comuni — ad attivarsi immediatamente per predisporre un programma permanente di gestione dei bovini vaganti, coordinato tra i vari enti, e a valutare l’attivazione di bandi regionali per la costituzione di cooperative di allevatori giovani. L’ANPANA GEPA – Cittanova chiama alla mobilitazione tutte le associazioni animaliste e ambientaliste che non accettano più di assistere in silenzio a eccidi inutili e dannosi per l’ambiente. Confidando in un tempestivo riscontro e in un intervento risolutivo.