Bollo auto, il capogruppo di Forza Italia Giannetta risponde alla Baldino, “abolire il bollo auto a livello regionale era semplicemente impraticabile”

«Leggo sul Messaggero che Roberto Occhiuto vuole eliminare il bollo auto. Ha cambiato idea, ed è un bene, perché come è noto quando in campagna elettorale proposi di cancellare il bollo auto venni preso in giro da Occhiuto, che la definì una boutade elettorale. La mia proposta, lo ricordo, prevedeva di esonerare il pagamento del […]