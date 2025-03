Blitz contro la ‘ndrangheta. Operazione “Teen” con 19 perquisizioni e 5 arresti

C’è l’affidamento per il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti, assimilati e di igiene ambientale” a Taurianova per un importo di 8.396.974,75 euro alla Ditta “Muraca Srl”. Il contratto avrà una durata di cinque anni con la ditta di Lamezia Terme e da come si legge nella Determina a firma del responsabile del settore, arch. […]