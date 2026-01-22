Beni confiscati, approvata in antimafia adeguamento norme europee. Minasi (Lega), “Ora tempi certi per il riuso sociale”

«Qualche giorno fa abbiamo approvato all’unanimità, in Commissione parlamentare Antimafia, la relazione sull’adeguamento del Codice antimafia al nuovo quadro europeo sul recupero e la confisca dei beni, presentata dal collega della Lega on. Erik Umberto Pretto. È un passaggio importantissimo per rafforzare la risposta patrimoniale alla criminalità organizzata e rendere più omogenei gli strumenti in uso negli Stati membri».

A parlare è la Senatrice leghista Tilde Minasi, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e, al suo interno, del Comitato proprio sui beni confiscati.

«La direttiva UE 2024/1260 – spiega la Senatrice – introduce standard minimi comuni sul reperimento e l’identificazione dei beni, sul congelamento e sulla confisca, e richiama con forza l’esigenza di una gestione efficace degli asset per preservarne il valore e consentirne una destinazione coerente con l’interesse pubblico.

Il recepimento – prosegue – dovrà avvenire entro il 23 novembre 2026 e abbiamo il dovere di utilizzare questa scadenza come leva per ridurre ritardi e frammentazioni, rendendo più lineare ed efficiente l’intero percorso, dal rintraccio dei beni da sequestrare al riuso sociale, per evitare che restino abbandonati e vengano magari vandalizzati, come troppo spesso accade.

Il fatto che questa spinta arrivi dall’Europa, poi, è particolarmente significativo: l’Italia è il primo Paese ad aver varato un complesso unitario, forte ed efficacie di norme antimafia e attendeva da tempo che anche gli altri Stati membri dell’UE finalmente se ne dotasse, così da uniformare le leggi europee in tema di lotta alle organizzazioni mafiose e potenziare questa battaglia, che deve necessariamente essere comune, vista la pervasività delle organizzazioni criminali anche al di fuori dei confini italiani.

Questa normativa, dunque – dice ancora la Senatrice – rappresenta una tappa fondamentale su questo percorso: recepisce istituti e nozioni propri della nostra azione antimafia, soprattutto in tema di contrasto patrimoniale, e li estende anche al resto dell’Unione.

L’urgenza d’altronde è anche nei numeri – aggiunge – secondo stime richiamate a livello europeo, nel 2019 i ricavi generati dai principali mercati criminali in UE sono stati quantificati in circa 139 miliardi di euro. È su questa massa finanziaria che le organizzazioni mafiose alimentano potere, infiltrazioni e capacità di corruzione. Per questo l’aggressione ai patrimoni illeciti deve essere unitaria, estesa a tutti gli Stati membri e capace di produrre risultati tangibili per i cittadini.

Colpire i patrimoni dei clan, d’altronde – ricorda Minasi – significa colpirli al cuore e indebolirli, e riuscire a restituire quei beni alla collettività significa in qualche modo risarcirla del male fatto dalle mafie, oltre che offrire anche nuove opportunità di sviluppo sociale.

La Lega – continua la Senatrice – considera la strategia patrimoniale una priorità nel contrasto alle organizzazioni criminali. Tanto che, anche in Senato, ci stiamo particolarmente impegnando su questo fronte: sono infatti cofirmataria del disegno di legge “Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, d’iniziativa del senatore Massimo Garavaglia.

L’obiettivo – prosegue Minasi – è fare in modo che ogni bene sottratto alla criminalità organizzata non resti bloccato o abbandonato, ma torni rapidamente alla collettività, con procedure chiare e controlli rigorosi, sostenendo Comuni, terzo settore ed economia sociale nel riutilizzo.

È così che lo Stato – conclude – rende visibile la propria forza e diventa modello: quando trasforma la sottrazione del potere mafioso in opportunità di legalità e sviluppo per i territori».