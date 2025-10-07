Beccato in auto con 200 grammi di cocaina, arrestato

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di un soggetto di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed al sequestro di 205 grammi di cocaina.

I militari della Compagnia di Castrovillari, nello svolgimento di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale Castrovillari/Frascineto, hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino residente a Morano Calabro.

A seguito di perquisizione personale e del mezzo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del conducente, 1 panetto avvolto da carta argentata contenente una sostanza di colore bianco, il cui esame speditivo attraverso il drop test ha dato esito positivo in quanto sostanza stupefacente di tipo cocaina.

L’attività d’iniziativa eseguita dalla Guardia di Finanza di Castrovillari testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il duplice intento di tutelare la salute dei cittadini e debellare una delle principali forme di finanziamento della criminalità organizzata.

Le operazioni svolte confermano il costante impegno del Corpo nel garantire lo sviluppo di un tessuto sociale ed economico più sano, libero dalle influenze derivanti dalla criminalità e capace di offrire ai cittadini, e in particolare ai giovani, un contesto sicuro in cui vivere.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La stessa avrà la possibilità di fornire la propria ricostruzione dei fatti nel seguito dei procedimenti che, allo stato, sono nella fase delle indagini preliminari.