“Basta Odio”, da Siderno il grido di giovani, cittadini e associazioni 

Una piazza gremita di giovani e cittadini per gridare “Basta Odio” attraverso l’arte e le altre espressioni culturali.

“Basta Odio” è stato il titolo della manifestazione indetta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni contro ogni forma di violenza, disuguaglianza e sopraffazione.

In questo momento storico difficile, in cui nuovi e vecchi conflitti bellici rendono drammatico lo scenario mondiale e la cronaca quotidiana riferisce di violenze e drammi vissuti anche all’interno delle mura domestiche, l’Amministrazione Comunale di Siderno ha inteso coinvolgere, su idea dell’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Francesca Lopresti, studenti, associazioni e rappresentanti di istituzioni e Forze dell’Ordine per condividere la necessità di reagire e riaffermare, attraverso la libera espressione, i sentimenti di pacifica convivenza e spirito comunitario.

Prima del concerto della band “Spettacolari“, che ha eseguito un repertorio incentrato su alcune delle migliori espressioni del cantautorato italiano, sono saliti sul palco il Sindaco Fragomeni e l’assessore Lopresti, introducendo le ragioni e lo spirito dell’iniziativa. Particolarmente toccante la testimonianza di Anna Dieni dell’associazione “I Girasoli della Locride-Special Olympics” presieduta da Irma Circosta, che ha parlato di un grave episodio di discriminazione tra le mura scolastiche, mentre gli studenti del liceo artistico di Siderno (parte del Polo Liceale della Locride con a capo la Dirigente Carmela Rita Serafino), accompagnate dal docente Alfredo Piscioneri hanno introdotto alcune opere d’arte a tema. I ragazzi della scuola media “Pedullà” dell’Istituto Comprensivo “Bello-Pedullà-Agnana” hanno dato lettura di alcuni versi particolarmente significativi, tratti dalle poesie di Alda Merini e altri prestigiosi autori.

Coreografie e musica, oltre alla lettura di una poesia, hanno caratterizzato il contributo dei licei “Mazzini” di Locri, con le studentesse che sono state coordinate dalla professoressa Cinzia Musitano e accompagnate dalla Dirigente Rosalba Zurzolo che ha rivolto il proprio saluto.

Ricco di contenuti anche il contributo reso dagli studenti del Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia-Zanotti” con a capo il Dirigente Gaetano Pedullà che, accompagnati dai docenti Elisa Agostino ed Enzo Cristina, hanno esposto dipinti, recitato poesie e dato vita a una performance teatrale incentrata sulla denuncia di episodi di femminicidio e la violenza domestica.

Al termine della manifestazione, grande soddisfazione è stata espressa dai presenti per la sua riuscita.