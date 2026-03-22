BANCHE DI TERRITORIO, FILADELFIA CHIAMA LA BCC: PARTITA LA SFIDA PER RIPORTARE CREDITO E SERVIZI SUL TERRITORIO

Incontro partecipato con i vertici dell’Istituto di credito: sul tavolo l’apertura di uno sportello bancario e il coinvolgimento diretto di cittadini e imprese come soci per sostenere lo sviluppo locale

Si è svolto nei giorni scorsi a Filadelfia, nel Vibonese, un partecipato incontro con il Presidente della BCC Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari, e con il Consigliere di Amministrazione Giovanni CelesteBenvenuto, promosso con l’obiettivo di avviare un confronto diretto con cittadini e operatori economici del territorio in merito alla possibilità di aprire uno sportello della Banca di Credito Cooperativo a Filadelfia.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e ascolto, finalizzata a valutare l’opportunità di intraprendere un percorso condiviso con la comunità locale, capace di rispondere concretamente alle esigenze del tessuto sociale ed economico.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Ferrari e il Consigliere Benvenuto hanno illustrato il ruolo strategico della BCC quale banca di prossimità, fondata sui principi della mutualità e della partecipazione attiva dei soci. È stata evidenziata l’importanza di un istituto di credito radicato nel territorio, in grado di sostenere famiglie, professionisti e imprese locali, favorendo l’accesso al credito e accompagnando i processi di sviluppo economico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prospettiva dell’apertura di uno sportello bancario a Filadelfia, quale presidio stabile di servizi finanziari e punto di riferimento per la comunità locale. Un’iniziativa che rappresenterebbe un passo significativo per rafforzare la presenza della BCC sul territorio e garantire maggiore vicinanza a cittadini e operatori economici.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Filadelfia, Anna Bartucca, per la riuscita dell’incontro e per la significativa partecipazione registrata. «È stato un momento di confronto concreto e costruttivo — ha dichiarato la prima cittadina — che dimostra quanto sia forte nella nostra comunità la volontà di essere protagonista dei processi di sviluppo. L’apertura di uno sportello BCC a Filadelfia rappresenterebbe un’opportunità concreta per rafforzare il sistema economico locale e offrire servizi bancari di prossimità a famiglie e imprese».