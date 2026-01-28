Avviso “Vivi e scopri la Calabria”, ok a modifiche per valorizzare l’autonomia delle scuole

CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria continua a investire sulla qualità dell’offerta educativa e sulla valorizzazione delle autonomie scolastiche”. Lo dichiara l’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli, annunciando l’adozione del decreto di modifica dell’Avviso pubblico “Vivi e Scopri la Calabria”, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. “Le modifiche introdotte – spiega l’Assessore – nascono dall’esperienza maturata con la prima edizione dell’iniziativa e mirano a migliorare le modalità di partecipazione, innalzare la qualità delle proposte progettuali e valorizzare pienamente il ruolo delle istituzioni scolastiche”.

In particolare, le variazioni introdotte riguardano i seguenti profili principali: Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche: le proposte progettuali potranno essere presentate dalle singole istituzioni scolastiche prescindendo dalla formale adesione dei partner, al fine di rafforzarne la capacità progettuale e favorire una maggiore coerenza tra i progetti presentati e i rispettivi contesti educativi.

Revisione dei criteri di selezione: i criteri di valutazione sono stati oggetto di aggiornamento e adeguamento, al fine di rendere il processo di selezione più oggettivo e coerente con le nuove modalità di partecipazione e con gli obiettivi di qualità e originalità progettuale perseguiti dall’Amministrazione. Differimento dei termini di presentazione delle domande: al fine di consentire alle istituzioni scolastiche un’adeguata rielaborazione delle proposte progettuali alla luce delle modifiche introdotte, i termini di presentazione delle domande sono stati differiti, con avvio dal 16 febbraio e scadenza al 20 marzo, rispetto alla precedente data del 27 gennaio. Sostituzione di una nuova area tematica di intervento: l’avviso rimodulato prevede l’inserimento di una nuova area tematica denominata “Economia dello Sport e del Benessere”, finalizzata a promuovere lo studio del settore sportivo ed il benessere psico-fisico anche sotto il profilo economico, valorizzando la pratica sportiva come strumento educativo, formativo, di inclusione sociale e di crescita personale.

Adeguamento della dotazione finanziaria: in coerenza con la rimodulazione del Piano di Azione “Competenze Istruzione e Formazione”, approvata con DGR n. 581 del 20/11/2025, la dotazione finanziaria prevista per le finestre temporali 2026 e 2027 è incrementata da euro 3.000.000,00 a euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità. Nel complesso, le modifiche apportate mirano a migliorare l’efficacia dell’intervento, innalzare la qualità delle proposte progettuali e rafforzare il ruolo delle istituzioni scolastiche quali soggetti protagonisti della progettazione educativa e formativa sul territorio.

“Con queste modifiche – conclude l’assessore Micheli – intendiamo promuovere progetti più originali, radicati nei territori e capaci di valorizzare le specificità delle comunità scolastiche calabresi, rafforzando il ruolo della scuola come presidio educativo, culturale e sociale”.

– Foto Regione Calabria –

(ITALPRESS).