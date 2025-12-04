AVS: “SANITA’ AL COLLASSO IN CALABRIA: OCCHIUTO FA IL GIOCO DELLE TRE CARTE”

SANITA’ AL COLLASSO IN CALABRIA: OCCHIUTO FA IL GIOCO DELLE TRE CARTE

Si è svolta ieri a Sant’Eufemia – Lamezia T., presso la Sede Regionale di Sinistra Italiana, una riunione sulla Emergenza Sanitaria in Calabria, sulle ultime vicende drammatiche e sui fatti politici gravi di questi ultimi giorni: l’assenza del Presidente della Regione alla riunione con i Sindaci del Vibonese e la firma di un accordo con la Regione Emilia Romagna, illegittimo e fortemente penalizzante dei cittadini del nostro territorio.

Alla riunione, oltre al gruppo dirigente regionale dell’Alleanza Verdi Sinistra, hanno partecipato medici, tecnici ed esperti del settore e delle politiche sanitarie.

I dati che ne sono scaturiti creano un fortissimo allarme e segnano, per moltissimi aspetti, una strada di non ritorno, di cancellazione in Calabria del Servizio Sanitario pubblico e del diritto alla salute per le cittadine e i cittadini calabresi.

Di fronte ad una situazione così disperata, AVS della Calabria, confortata dalle analisi e dai giudizi degli esperti interni ed esterni all’Alleanza, ritengono non più rinviabile una mobilitazione articolata sul territorio, a livello regionale e con assunzioni di responsabilità nazionali sulla “questione Sanità Calabria”, per i tanti motivi di incostituzionalità, di penalizzazione e di disuguaglianze a danno dei cittadini calabresi.

Il Presidente Occhiuto, nel mentre la Regione va a rotoli e ai calabresi viene negato il primo e inalienabile diritto universale, quello di curarsi, scegliendo dove, continua in una narrazione fantasiosa, di superamento del Commissariamento, senza spiegare come si supera il Piano di rientro, la situazione debitoria, avendo giocato al “gioco delle tre carte”, bleffando e prendendo in giro i calabresi.

Presidente la campagna elettorale è finita!! Adesso è il momento di dare conto di un fallimento annunciato, di mancanza di risultati, di un grave abbandono della sanità in Calabria, del fallimento del PNRR, dello smantellamento e dei tentativi di privatizzazione dei servizi sanitari in tutta la Regione, ma soprattutto nel Vibonese e nel Crotonese.