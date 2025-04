Autobus in fiamme in Calabria, il conducente riesce a far scendere tutti i passeggeri prima di essere avvolto completamente dal fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Soverato con supporto di Autobotte per rifornimento idrico sono impegnate sulla Sp162 nel comune di Squillace (CZ) per incendio autobus.

Interessato dal rogo un autobus in transito direzione Squillace. Il conducente accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostava e provvedeva a far evacuare l’automezzo prima che lo stesso venisse coinvolto completamente dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del sito e del veicolo.

La SP162, nel tratto interessato dal sinistro, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Non si registrano danni a persone.