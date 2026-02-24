Auto, conclusa la seconda edizione della 1000 Miglia Experience Florida

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La 1000 Miglia Experience Florida ha ufficialmente tagliato il traguardo della sua seconda edizione, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di ponte culturale tra Italia e Stati Uniti attraverso lo spirito senza tempo della “corsa più bella del mondo”.

Dal 20 al 23 febbraio, circa settanta equipaggi, suddivisi nelle tre categorie ufficiali 1000 Miglia Originals (1927-1957), Classic Icons (1958-1994) e Hyper/Supercars (1995-presente), hanno intrapreso un percorso attentamente curato attraverso la Florida, coniugando la precisione della competizione automobilistica con il lifestyle italiano, il design e l’ospitalità.

Il programma si è aperto con un Training Day presso l’Hyper Club Evaluation Center & Johnny Bòhmer Proving Grounds di Naples, seguito da una Opening Dinner al prestigioso Revs Institute, sede delle leggendarie Miles Collier Collections.

La competizione si è quindi articolata in tre tappe.

Tappa 1: da Naples a Venice e proseguimento verso Tampa, con il passaggio nella città di Venice avvenuto durante le celebrazioni per il suo centenario; tappa 2: da Tampa attraverso Lakeland, con un’esclusiva sessione in pista al leggendario Sebring International Raceway, fino all’arrivo a West Palm Beach; tappa 3: da West Palm Beach a Miami Beach, con lo spettacolare passaggio su Ocean Drive, culminato poi con il traguardo ufficiale e la Cerimonia di Premiazione al The Biltmore Hotel di Coral Gables.

Migliaia di spettatori si sono radunati nei principali punti di passaggio, tra cui Centennial Park a Venice, Lake Mirror Promenade a Lakeland e Ocean Drive a Miami Beach, oltre che naturalmente al traguardo finale a Miami, confermando il crescente entusiasmo della comunità automobilistica della Florida.

Al termine di tre giorni di competizione, la 1000 Miglia Experience Florida 2026 ha incoronato i propri campioni. Vincitori 1000 Miglia Originals: Ricci Bruno & Gallo Gustavo con una Porsche 356 Speedster 1.600 del 1957 Vincitori Classic Icons: Ricci Bruno & Gallo Gustavo con una Porsche 356 Speedster 1.600 del 1957 Vincitori Hyper/Supercars: Fabrizio Macario & Giovanna Di Costanzo con una Ferrari 488 Spider del 2017 Tra i premi assegnati figurano il trofeo 1000 Miglia Experience Florida disegnato da Pininfarina e realizzato da Barovier & Toso, gli orologi Chopard 1000 Miglia e i caschi vintage Pacto. Il vincitore della categoria 1000 Miglia Originals ha poi ottenuto l’ammissione garantita alla 1000 Miglia 2027 in Italia, edizione del centenario della leggendaria corsa.

Poltrona Frau ha inoltre assegnato il Poltrona Frau Interior Award, riconoscimento dedicato all’eccellenza del design degli interni automobilistici. Il premio è stato attribuito a Richard Pineda & Kathryn Pineda con una Bugatti T40 del 1928 per la classe Original, a Papp Arpad & Sickler Terra con una Rolls Royce Silver Cloud del 1962 per la classe Classic e a Bibby Bret & Tan Jean con una Ferrari 296 GTS Atelier del 2025 per la categoria Hyper-Cars & Supercars.

Il gran finale al The Biltmore Hotel ha riunito equipaggi, partner e rappresentanti istituzionali in una cornice che ha riflesso l’equilibrio tra heritage e modernità che contraddistingue la Freccia Rossa.

La mattina del 23 febbraio la struttura ha inoltre ospitato il Business Forum promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, nell’ambito del programma di accelerazione OpportunItaly. Il forum ha favorito incontri B2B mirati tra aziende italiane e imprenditori statunitensi nei settori strategici dell’automotive, del design, della moda e del food & beverage.

Il panel si è aperto con i saluti istituzionali di Michele Mistò, Console Generale d’Italia a Miami, e di Marco Rago, Consigliere per la Diplomazia Economica e lo Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri. Sono intervenuti Marco Verna, Trade Commissioner ITA Miami; Claudio Da Soller, SVP e General Manager di Pininfarina of America; Mario Braghieri, Dean of Fashion Programs presso Istituto Marangoni Miami; e Matteo Bolla, US & Canada Business Development Manager di Valdo. La discussione è stata moderata dalla giornalista multimediale Francesca Forcella.

Parallelamente, la conclusione del rally si è inserita nel più ampio calendario di celebrazioni dedicate alle auto da collezione e al design a Miami. Un modello della Automobili Pininfarina Battista è stato esposto durante il Gala Dinner a West Palm Beach e nuovamente al The Biltmore durante la Cerimonia di Premiazione. In collaborazione con Sotheby’s/ModaMiami, subito dopo l’arrivo si è svolta una Special Car Showcase con una curata selezione dei partecipanti all’edizione 2026 nell’ambito della Miami Car Week.

“Questa seconda edizione conferma che la 1000 Miglia Experience Florida non è semplicemente un format internazionale, ma una viva estensione dello spirito della Freccia Rossa – ha dichiarato Massimo Cicatiello, Presidente di EGA USA, organizzatore della 1000 Miglia Experience Florida -. Abbiamo visto comunità, collezionisti, istituzioni e imprenditori riunirsi attorno a una passione condivisa per l’eccellenza automobilistica. La Florida ha accolto lo spirito della 1000 Miglia e siamo determinati a rafforzare ulteriormente questo legame nei prossimi anni”.

“Con ogni edizione perfezioniamo il format e ne eleviamo l’esperienza – ha aggiunto Gaetano Dieni, Director of Marketing & Communication di EGA Worldwide e 1000 Miglia Experience Florida -. Da Lakeland allo storico circuito di Sebring, fino all’iconico scenario di Ocean Drive e all’eleganza del Biltmore, quest’anno abbiamo rafforzato ulteriormente la dimensione competitiva, il racconto culturale e l’ospitalità premium. Il nostro obiettivo non è semplicemente replicare la 1000 Miglia all’estero, ma esportarne lo spirito in modo coerente con il pubblico americano, restando fedeli alla sua identità italiana”.

