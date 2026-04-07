Aurora Foti ospite di “ Fatti Sentire” studi Radio Rai Tutta Italiana a Roma

Di Fameli Foti Rosa

La giovane cantautrice calabrese Aurora Foti sarà protagonista mercoledì 8 aprile 2026 per una nuova tappa del suo percorso artistico: l’ospitata in diretta su Radio Rai Tutta Italiana, all’interno del programma condotto dalla speaker Rai radiofonica Giulia Teri nella trasmissione “Fatti Sentire”. Dopo un’attenta selezione di artisti provenienti da tutta Italia, Aurora Foti è stata selezionata per presentare il suo singolo nei mitici studi Radio Rai in via Asiago a Roma. La sede ha ospitato programmi leggendari come Alto Gradimento di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni e, più recentemente, programmi di Fiorello e Radio 2 Social Club. Ad accompagnare la giovane artista palmese sarà la chitarra del papà il cantautore musicista Pasquale Foti, presenza costante e fondamentale nel percorso artistico. Durante l’intervista Aurora presenterà il suo singolo “Sfigato”, brano premiato alle Esibizioni Live 2024 di Milano, inciso presso il Cortile Studio, dalla Fondazione Estro Musicale. Il brano parte con le calde note del sax di Amedeo Bianchi, musicista di Antonello Venditti, le chitarre di Massimo Caso, batteria –Alessandro Canini, Basso – Franco Cristaldi. Arrangiamento, tastiere e fiati – Amedeo Bianchi. Prodotto da Estro Team. Registrato presso lo Studio Il Cortile di Milano. Profilo IG di aurora: @aurorafoti.sound. Aurora giovane cantautrice e polistrumentista calabrese, porta in questo live una scrittura autentica, intensa e profondamente generazionale. Formatasi tra pianoforte, violino e canto jazz al Conservatorio di Reggio Calabria, Aurora ha già attirato l’attenzione del pubblico nazionale, arrivando anche su Rai1 con il format Canta che ti passa. Il suo singolo registrato a Milano al Cortile, video curato a Palmi ( da Gabriella D’Agostino Creative Movie Studio fotografico e video ) racconta l’incontro tra un talento emergente e una produzione artistica di alto livello, dando voce a un brano diretto, lucido e senza filtri. Un riconoscimento che ha confermato la maturità interpretativa dell’artista e la forza del suo progetto musicale. Il brano, pubblicato il 19 marzo scorso su tutte le piattaforme digitali distribuzione CD Baby, rappresenta la prima uscita ufficiale dell’etichetta indipendente Aurora-Foti-Sound, realtà nata per valorizzare la sua identità artistica e la sua visione creativa. La diretta sarà disponibile su Rai Play Sound, maggiori dettagli sul profilo Instagram ufficiale di Radio Rai Tutta Italiana, offrendo al pubblico la possibilità di seguire l’intervista e l’esibizione in tempo reale. Questa nuova presenza radiofonica, consolida il percorso di Aurora Foti nel panorama musicale italiano, portando avanti una ricerca personale fatta di autenticità, studio e una voce capace di emozionare. Potete ascoltare la trasmissione seguendo il link https://www.raiplaysound.it/radiotuttaitaliana?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcARCAdFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAacIj8XMvDYV6lMblDcOqwxpq5NmQy8m3nVDX9Ov203m5jG_2sGZMzvkzC1CLw_aem__-s7p9NTM7uHTZXhGcaF_g