Aurora Foti in finale a “Canta che ti Passa” – Uno Mattina in Famiglia (Rai1)

Di Fameli Foti Rosa

La giovane cantante calabrese Aurora Foti sarà protagonista della finale per il 3º e 4º posto del contest musicale Canta che ti Passa, all’interno del programma di Rai1 Uno Mattina in Famiglia. L’appuntamento è fissato per domenica prossima 24 maggio 2026, quando Aurora affronterà il concorrente romano Paolo Maviglio, in un confronto che chiuderà la seconda fase finale dell’edizione 2026, prima della successiva finale assoluta per il primo posto. Nel corso delle settimane, Aurora ha saputo distinguersi per una vocalità matura, un controllo tecnico sempre più solido e una presenza scenica in costante crescita. Le sue esibizioni hanno evidenziato una forte identità artistica, caratterizzata da scelte musicali coerenti e da una sensibilità interpretativa che ha attirato l’attenzione del pubblico e della giuria. Il suo percorso nel programma ha confermato la capacità di affrontare repertori diversi con naturalezza e personalità, consolidando la sua posizione tra i talenti emergenti più interessanti del panorama nazionale. La prossima sfida rappresenta un passaggio decisivo in un cammino televisivo che ha dato grande visibilità alla giovane artista, permettendo al pubblico di seguirne l’evoluzione puntata dopo puntata. La finalina del 3º e 4º posto sarà un momento significativo per chiudere con consapevolezza un’esperienza che ha contribuito a definire ulteriormente il profilo artistico di Aurora Foti. I presentatori Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, assieme alla giuria composta dal Colonnello Francesco Laurenzi, e la professionalità di Federica Gentile saranno loro a decretare il vincitore.

L’appuntamento è per domenica su Rai1, all’interno di Uno Mattina in Famiglia: un’occasione per sostenere ancora una volta una giovane voce che sta costruendo con determinazione il proprio percorso nel mondo della musica. Una Calabria che si mette in evidenza per capacità, preparazione e talento. Un grande in bocca al lupo alla cantautrice e polistrumentista Aurora Foti, orgoglio palmese e regionale, figlia d’arte del bravo cantautore folk Pasquale Foti Calabrisound. Aurora appresenterà anche il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”, guidato dal direttore M° Francesco Romano e dal presidente Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo. Con la speranza che il corso degli eventi possano valorizzarla al meglio, per ciò che realmente vale, attendiamo con trepidazione questo nuovo appuntamento, con Palmi e tutta la Calabria in prima linea sugli schermi di Rai Uno.