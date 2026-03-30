Aurora Foti: consegnato l’Attestato del Primo Premio Assoluto – Categoria Jazz del Conservatorio “Francesco Cilea”

di Fameli Foti Rosa

Giovedì scorso è stato consegnato ufficialmente ad Aurora Foti l’attestato del Primo Premio Assoluto – Categoria Jazz del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, riconoscimento ottenuto il 16 ottobre 2025 nell’ambito della IV Edizione del Concorso interno riservato agli studenti dell’Istituto. La competizione, molto partecipata, si è conclusa dopo due intense giornate di audizioni, con la selezione dei finalisti e la premiazione serale. Durante la kermesse erano presenti in vari momenti il Direttore M° Francesco Romano, il Presidente Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, la Vice Direttrice M° Vittoria Caracciolo La Grotteria. La commissione era composta dai Maestri Francesco Bottigliero, Bruno Tirotta, Franco Barillà e dal segretario M° Andrea Francesco Calabrese. Il percorso formativo di Aurora all’interno del Conservatorio è stato sostenuto dai docenti dei vari dipartimenti: per il Jazz e il Canto Jazz i Maestri Giancarlo Mazzù, Federico Bonifazi, Stefano Dallaporta e soprattutto M° Badrya Razem, cantante jazz di fama internazionale e vincitrice nel 2024 di un prestigioso concorso a Lugano. Per il canto lirico la M° Liliana Marzano, per il violino il M° Pasquale Faucitano e per il pianoforte il M° Rosario Pavone. Durante le esibizioni live, Aurora è stata accompagnata dal Jazz Quartet “Reggio Lidio”, formazione da lei fondata e composta da Roberto Aricò (basso), Raùl Cosentino (batteria), Francesco Geria (chitarra) e dalla stessa Aurora (voce e pianoforte). Parallelamente al percorso accademico, la giovane artista palmese sta vivendo un periodo di forte crescita professionale: negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico televisivo con le sue esibizioni su Rai 1, dove tornerà presto per i quarti di finale di Uno Mattina in Famiglia. Al termine della cerimonia, Aurora ha dichiarato: «Questo premio per me ha un valore enorme. È il risultato di anni di studio, sacrifici e persone che hanno creduto in me. Porto con me la mia terra, la Calabria, e spero che la mia musica possa continuare a raccontarla”. La consegna dell’attestato rappresenta non solo un riconoscimento formale, ma una tappa significativa nel percorso umano e artistico di Aurora Foti, che continua a distinguersi tra studio, concerti, concorsi e apparizioni televisive. Il Conservatorio “Cilea” conferma così il proprio ruolo centrale nella formazione dei giovani talenti calabresi. Per Aurora, questo premio è un incoraggiamento a proseguire un cammino che unisce tecnica, creatività e identità: un percorso costruito nota dopo nota, portando la Calabria nel cuore e nel mondo.