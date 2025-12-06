in occasione dell’arresto del boss Piromalli si invoca l’articolo 27 della Costituzione(presunzione di innocenza).

Gli eventi di giovedì scorso meritavano ben altro approfondimento rispetto a quello offerto oggi dal sindaco di Gioia Tauro in un consiglio comunale aperto… deserto e privo perfino del numero legale. Si è scelto di trasformare un episodio grave — per cui ribadiamo la nostra condanna — in un racconto allarmistico e distorto.

Non possiamo che esprimere dissenso per il metodo usato da questa amministrazione: si corre a scrivere al Ministro dell’Interno per un caso increscioso ma isolato, mentre in occasione dell’arresto del boss Piromalli si invoca l’articolo 27 della Costituzione(presunzione di innocenza).

Noi condanniamo la violenza, sempre.

Ma con la stessa fermezza condanniamo anche la propaganda, la manipolazione dei fatti e la tentazione di piegare la realtà per sostenere una narrazione precostituita. La città non ha bisogno di allarmismi infondati: ha bisogno di responsabilità, equilibrio e serietà istituzionale.

L’assenza collettiva della cittadinanza e del tessuto sociale al consiglio comunale (disertato anche dalla maggioranza!) parla chiaro: Gioia Tauro non ha voluto seguire la linea del sindaco. Ed è in evidente dissenso con il tentativo di tenere aperto un caso che è da ritenersi chiuso, soprattuto dopo le parole del Questore e del Procuratore di Palmi a cui rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto.

Sarebbe richiesta ben altra sobrietà, anziché ridurre il dibattito pubblico ad eco di un post satirico o di commenti sgrammaticati sui social.

Condanniamo inoltre con decisione le polemiche rivolte al Prefetto e al Procuratore di Palmi emerse durante la seduta: rappresentano l’ennesima conferma del tentativo di strumentalizzazione che questa amministrazione ha provato a mettere in atto, fallendo miseramente.

Ci auguriamo che in futuro l’amministrazione scelga di seguire l’esempio di rigore e di autentico stile istituzionale mostrato dal Prefetto e dal Procuratore di Palmi, qualità che in questa occasione non ha saputo dimostrare.

Solo così episodi come quello dei giorni scorsi potranno davvero rimanere isolati — non perché li definiamo tali a parole, ma perché li preveniamo con comportamenti responsabili.

Il Partito Democratico di Gioia Tauro