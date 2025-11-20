Assolto Domenico Vincenzo Vinci , direttore di Capo Sud Television Channel: “Il fatto non sussiste”

Dopo cinque anni di processo, decine di udienze e spese legali ingenti, il Tribunale di Reggio

Calabria ha pronunciato la sentenza definitiva: Vinci Domenico Vincenzo è stato assolto

con formula piena, perché il fatto non sussiste.

La vicenda giudiziaria, nata da una querela per presunta diffamazione a mezzo stampa,

riguardava due servizi giornalistici pubblicati nel marzo 2019, che documentavano

fedelmente quanto accaduto nel Consiglio Comunale di Condofuri. Il procedimento si è

concluso il 18 novembre 2025 con la lettura del dispositivo da parte del Giudice dr.ssa Elsie

Clemente ( vei allegato) . L’imputato era difeso dall’Avv. Giancarlo Liberati, del foro di

Reggio Calabria.

Le considerazioni del giornalista e direttore di Capo Sud Channel

“Questa assoluzione è un fatto importante, ma non cancella il calvario e la sofferenza di sei

anni passati a difendermi da accuse infondate. Non cancella le spese legali che, per effetto

di una legislazione arretrata che il Parlamento promette da anni di modificare senza mai

mantenere la promessa, non mi sono state restituite. Un’assoluzione dopo sei anni ha avuto

un impatto negativo non solo sulla mia reputazione professionale, ma anche sul diritto dei

cittadini ad essere informati. Per anni, sotto un clima intimidatorio, ho dovuto autocensurarmi

sulle notizie politiche condofuresi, rinunciando a indagare o pubblicare temi delicati per

timore delle conseguenze legali ed economiche. È un’amara consolazione: la verità è stata

riconosciuta, ma il prezzo pagato è stato altissimo.”

Il nodo da sciogliere

Il vero problema resta l’uso improprio della legge come strumento per intimidire la stampa e

limitare la libertà di espressione. In territori come l’Area Grecanica, segnati da scioglimenti di

consigli comunali per infiltrazioni mafiose e da profonde divisioni politiche, la libertà di

stampa e di critica non è solo un diritto, ma un dovere civico.

Conclusione

“Aspettiamo ora di leggere le motivazioni della sentenza. Ma una domanda resta

aperta: se i fatti documentati nei nostri servizi sono veri, verificati e di rilevante

interesse pubblico, perché prendersela con la stampa?”