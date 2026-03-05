Assolte tre persone accusati di complicità per un furto al conducente di un autofurgone sulla “Jonio-Tirreno”. I NOMI

Accusati di aver perpetrato un furto ai danni di un conducente di un autofurgone lungo la Strada “Jonio-Tirreno” gli imputati Gallizzi Felice, Giovinazzo Andrea e Marzo Graziano, sono stati assolti in data odierna dalla Corte di Appello di Reggio Calabria prima sezione penale (Presidente Alfredo Sicuro, a latere Dottoresse Garlasco e Grassani). Nei fatti l’accusa sosteneva che i due imputati, Gallizzi e Giovinazzo, avessero agito nell’occasione con un presunto accordo con il conducente dell’autofurgone simulando una rapina. Le difese rappresentate dagli avvocati Stefania Gullo per il rosarnese Gallizzi Felice, Gregorio Cacciola per Giovinazzo Andrea e Carmela Macrì per Marzo Graziano, hanno rappresentato alla Corte l’insussistenza di indizi di colpevolezza a carico degli imputati sulla base delle risultanze dell’attività di indagine quali i tabulati telefonici ed i tracciati GPS . E quindi la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in relazione al reato di furto x violazione dell’art. 521 CPP con assoluzione per il reato di simulazione di reato.