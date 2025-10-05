Associazione A.GE.S.S. organizza per mercoledì 8 ottobre, manifestazione per dire no al genocidio a Gaza

Mercoledì 8 ottobre p.v. dalle ore 17.00, l’ Associazione A.GE.S.S. ha organizzato una Manifestazione pacifica per dire no al genocidio che si sta consumando a Gaza in Palestina. È invitata tutta la Cittadinanza a partecipare per manifestare il proprio sdegno e condanna verso il massacro di migliaia di bambini, donne, e distruzione di tutte le strutture primarie. “In tutto il mondo – afferma la Presidente Silvana Ruggiero – si è alzato questo grido di condanna, in nessun conflitto si erano mai viste le piazze in ogni dove, piene soprattutto di giovani, per urlare la fine di questo massacro. Bagnara non deve essere da meno, deve fare parte di quella pietra d’inciampo che il mondo intero farà passare alla storia. Ho voluto organizzare questa Manifestazione dopo le elezioni regionali per evitare strumentalizzazioni politiche, perché il corteo deve essere e soltanto una testimonianza umanitaria.”

” Auspico che ci sia una grande partecipazione, e unirci alle migliaia di persone che in Italia è scesa in piazza dimostrando che per l’ umanità c’è ancora speranza, una speranza di pacificazione tra i popoli e soprattutto che è solo una piccola parte quella umanità che ha dimenticato di esserlo.”

Appuntamento quindi a mercoledì 8 ottobre p v., il raduno inizierà alle 16,30 a Piazzale Musella, poi alle 17 si proseguirà per il corso Vittorio Emanuele fino a zona Cacilì. Al ritorno il corteo si fermerà in Piazza Matteotti dove chi vorrà potrà prendere la parola per esternare il suo pensiero su questa immane tragedia.