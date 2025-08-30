Assegnati i Premi Liber@mente 2025

CATANZARO (ITALPRESS) – Nell’anfiteatro comunale, sul lungomare Nausicaa, di Montepaone Lido, è stata assegnata la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa.

La statuetta “Volo”, ideata dall’artista Angela Fidone, è stata conferita a Luigi Marco Bassani, “docente e raffinato interprete del pensiero politico, che con i suoi studi ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del costituzionalismo occidentale e del pensiero del liberalismo classico”; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress, “per l’autorevolezza e l’indipendenza con cui l’agenzia si è affermata come punto di riferimento nel panorama giornalistico italiano e internazionale”; e a Students for Liberty, “la rete internazionale di studenti e giovani professionisti attiva in oltre cento Paesi, che con il suo impegno ha saputo diffondere i valori della responsabilità individuale, della libertà e della cooperazione volontaria, formando una nuova generazione di leader”.

Nel corso della serata sono stati anche consegnati degli speciali riconoscimenti a realtà associative e culturali “che si sono distinte per dedizione e creatività, capaci di trasformare il proprio impegno in crescita sociale e coesione comunitaria”.

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Liber@mente è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente, in collaborazione con il Comune di Montepaone, la BCC di Montepaone, Confedilizia Calabria, l’agenzia di stampa Italpress, il quotidiano L’Opinione delle Libertà, Radio Ciak, Domia Immobiliare di Montepaone, il Coram Catanzaro e l’associazione Amici Veri. La serata è stata condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia.

