Assalto sulla strada che collega Rosarno con Laureana, cacciatori rapinati dei fucili da un commando armati di Kalashnikov

L’Unione Sindacale di Base sarà in piazza mercoledì 15 ottobre con lo sciopero nazionale dei precari della Giustizia e con un presidio territoriale alle ore 10:00 a Reggio Calabria, in Piazza Italia, davanti alla Prefettura. L’obiettivo è quello di ottenere la stabilizzazione, il riconoscimento della professionalità e garanzie contrattuali per migliaia di lavoratrici e lavoratori […]