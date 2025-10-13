Assalto sulla strada che collega Rosarno con Laureana, cacciatori rapinati dei fucili da un commando armati di Kalashnikov
Ott 13, 2025 - redazione
Ieri in pieno giorno lungo la strada SP52, la strada che collega Rosarno con Laureana di Borrello, due persone armati e con volto coperto hanno rapinato due cacciatori privandoli dei fucili da caccia, bloccando al contempo le macchine in transito lungo l’arteria per perpetrare l’azione delittuosa.
Il gruppo di cacciatori sono stati bloccati da un commando di uomini incappucciati, armati con calibri pesanti, pistole AK-47 (Kalashnikov). Pochi ordini secchi, minacce, poi la rapina: via i fucili, le munizioni, i cellulari. L’intera operazione è durata meno di cinque minuti. Un’azione organizzata, chirurgica, senza improvvisazione.