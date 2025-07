Asd Taurianova Academy, Francesco Ascone è il nuovo direttore sportivo

È ufficialmente partita la campagna di controlli ambientali voluta dall’Amministrazione comunale di San Ferdinando per garantire un’estate all’insegna del mare pulito e della tutela della salute pubblica.Grazie alla sinergia con Regione Calabria, ARPACAL e Calabria Verde, sono state individuate le cause della fioritura algale che, pur non rappresentando un pericolo per la salute, rende spiacevole […]