Asd Sporting Polistena, ingresso ufficiale in società dell’Avv. Giuseppe Bellocco e Maurizio Arena

L’A.S.D. Sporting Polistena è lieta di annunciare l’ingresso ufficiale in società di due nuove figure di grande valore e provata esperienza calcistica: l’Avv. Giuseppe BELLOCCO e Maurizio ARENA.

L’Avv. Giuseppe BELLOCCO, apprezzato professionista con specializzazione anche in diritto sportivo, già presidente della Cinquefrondese, ha guidato il sodalizio biancoazzurro in un’importante scalata nei campionati dilettantistici, partendo dalla Terza Categoria fino a raggiungere, dopo appena quattro stagioni, il campionato di Promozione. La sua esperienza dirigenziale, unita a una visione progettuale e a una profonda conoscenza del calcio calabrese, rappresenta un innesto di assoluto spessore. L’Avv. Bellocco assumerà ufficialmente il ruolo di Amministratore Delegato dell’A.S.D. Sporting Polistena, contribuendo al rafforzamento della governance societaria e allo sviluppo strategico del club.

Accanto a lui, che andrà a ricoprire un ruolo importante, entrerà a far parte della società, quale Direttore Tecnico, anche Maurizio ARENA. Ha diretto la Cinquefrondese come direttore sportivo ottenendo diverse promozioni fino al campionato di Promozione. Nell’ultimo biennio ha raggiunto piazzamenti di prestigio e nell’ultima stagione, con la mansione di direttore tecnico del Gioiosa Jonica, ha contribuito a portare la squadra al terzo posto e alla semifinale playoff. Ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Futsal Polistena, dando un valido apporto alla straordinaria ascesa dalla Serie C1 fino alla Serie A nazionale. Completa il suo profilo il conseguimento di un Master di I livello in Management e Diritto dello Sport, che ne attesta la competenza anche sul piano gestionale.

Con l’ingresso dell’Avv. Bellocco e di Arena, l’A.S.D. Sporting Polistena rafforza la propria struttura societaria con figure competenti e appassionate, pronte ad abbracciare concretamente un progetto di più ampia matrice tecnico-sportiva.

A entrambi va il più caloroso benvenuto da parte del Presidente, della dirigenza, dello staff tecnico e di tutta la famiglia Sporting Polistena.