Arrical, gli auguri di Rosaria Succurro (Anci Calabria) ai nuovi vertici, Fiorita e Iacobini: “Piena collaborazione da parte nostra, a beneficio del servizio idrico”

“La mia più sincera congratulazione al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per la sua nomina a presidente dell’Arrical, e al sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, per quella a vicepresidente. Si tratta di due amministratori di grande spessore, profondamente radicati nei territori e attenti alle esigenze delle comunità locali”. Così la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che porge gli auguri di buon lavoro ai nuovi vertici dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical), l’ente regionale che coordina e regola i servizi pubblici locali in materia di gestione dei rifiuti e in ordine al servizio idrico integrato. “La piena collaborazione dell’Anci Calabria con Arrical – aggiunge Succurro – è già un fatto concreto e continuerà a esserlo, nel segno della cooperazione istituzionale e della tutela di un bene essenziale come l’acqua. L’obiettivo comune è quello di garantire una gestione efficiente, sostenibile e di qualità – conclude la presidente – a beneficio dei cittadini calabresi”.